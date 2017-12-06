Пензенские педагоги стали финалистами всероссийского конкурса «Растим гражданина» Образование Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Педагоги лицея №21 Кузнецка Пензенской области Ирина Рузанова и Наталья Турулина, школы №14 Заречного Татьяна Коренкова и школы №218 Елена Макеева стали финалистами всероссийского конкурса социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина». Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба Минобразования региона, их работы в числе 100 лучших будут опубликованы в специальном сборнике. Также учителя награждены дипломами и благодарственными письмами. Всего на конкурс поступило более 1 тыс. 300 работ из 63 регионов России. Конкурс «Растим гражданина» проводился с 31 октября по 28 ноября. Его основной целью является развитие и распространение социально-активных технологий воспитания обучающихся. Организатором конкурса является министерство образования и науки РФ, а непосредственным исполнителем — автономная некоммерческая организация «Агентство социальных технологий и коммуникаций». Участие в нем принимали педагоги, использующие социально-активные технологии воспитания обучающихся из школ, профессиональных образовательных организаций и вузов. Нашли ошибку в тексте?

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