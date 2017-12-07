Образовательный бизнес-лагерь для школьников двух регионов открыт под Пензой Образование

Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Образовательный бизнес-лагерь для старшеклассников начал свою работу на базе санатория «Березовая роща» в 25 км от Пензы в четверг, 7 декабря.

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Его участниками стали представители двух регионов — Пензенской области и Мордовии.

«Пусть этот лагерь станет отправной точкой развития ваших предпринимательских компетенций. Создавайте проекты, меняющие жизнь людей к лучшему», — сказал заместитель председателя правительства региона Олег Ягов, приветствуя собравшихся в ходе церемонии открытия.

Он обратил внимание на то, что лагерь, организованный в рамках конкурса «Капитаны — мой первый бизнес», является одним из элементов платформы «Россия — страна возможностей» наравне с такими проектами, как «Лидеры России» и «Я – профессионал».

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, конкурс «Капитаны — мой первый бизнес» проводится в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

В отборочных испытаниях приняли участие свыше 147 тыс. человек, в том более 1 тыс. — из Пензенской области.

Экспертное жюри отобрало 1 тыс. 800 лучших, которые в период с 7 по 10 декабря будут участвовать в работе региональных образовательных бизнес-лагерей.

В Пензенской области собрались 60 учащихся 10–11 классов, в том числе 17 из Мордовии.