В Пензе наградили победителей конкурса «Живи, село!» Образование

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Награждение авторов лучших проектов, направленных на развитие небольших населенных пунктов и формирование чувства любви к малой родине, состоялось в рамках II научно-практической конференции «Живи, село!» в Институте регионального развития Пензенской области в четверг, 14 декабря.

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Как отметил руководитель сектора нормативно-правового сопровождения деятельности образовательных организаций ИРР Николай Полосин, представленные проекты свидетельствуют о творческом подходе участников.

По его словам, лейтмотивом конкурсных материалов стал девиз «Селу – жить!»

В свою очередь директор центра координации научно-методической и проектной деятельности Института регионального развития Ольга Зацепина поблагодарила педагогов за любовь к своему делу и детям.

«Если вы в них воспитаете такое же чувство патриотизма, какое есть у вас — чувство любви к месту, где они живут, то не только ваши села, но вся страна будет процветать и становиться сильнее», — сказала она.

По мнению старшего методиста центра координации научно-методической и проектной деятельности ИРР Елены Красовой, за три года, которые она занимается конкурсом, очевиден прогресс в подходе педагогов к проектам и их понимании задач.

«Порадовали в этом году проекты, которые имели социальную направленность», — подчеркнула она, добавив, что каждый проект стал восприниматься не только как исключительно школьный, но и как затрагивающий интересы всего села.

Дипломов I степени были удостоены шесть учреждений: школа села Никульевка Башмаковского района с проектом «Жить достойно на земле», Верхней Елюзани Городищенского района — «Хоккейная площадка», Чаадаевки — «Крольчонок», села Бикмурзино Неверкинского района — «Живи, село родное!», Старого Чирчима Камешкирского района — «Лето — время проектов», а также Мичуринского — «Время жить в поселке Мичуринский».

Столько же образовательных организаций были отмечены дипломами II степени: школа №1 Средней Елюзани с проектом «Мой парк — моя забота», Кикино Каменского района — «Зов земли», села Тимирязево Башмаковского района — «Село мое, ты часть большой России», Татарского Канадея — «Селу – жить!», филиала в селе Богородском Мокшанского района — «Никто не забыт, ничто не забыто!», а также школа имени П.А. Столыпина — «Живи, цвети, село родное».

Дипломы III степени вручены представителям шести школ: села Канаевка Городищенского района за проект «Разработка брендов компаниям-менторам», села Сосновка Бессоновского района — «Сельский вестник», филиала в селе Рахмановка Вадинского района — «Сохраним историческую память», школы поселка Сахзавод Бековского района — «Живи, поселок!», Малой Сергиевки Тамалинского района — «Наш школьный двор», а также филиала в Телегино Колышлейского района — «История села Белокаменка».

Конкурс поддержали девять партнеров.

Пять учреждений — из Грабово, Кикино, Сосновки, Вадинска и Мичуринского — отмечены Пензенским филиалом Россельхозбанка дипломами и специальными призами. Авторы лучших проектов также получили призы от банков «Кузнецкий», ВТБ и Сбербанка.

Педагог средней школы поселка Мичуринский Ольга Захарова награждена электронной книгой от «Ростелекома».

Две школы поощрены сладкими призами от компании «Русский кондитер».

Кроме того, большая часть победителей и призеров была отмечена продукцией молочного комбината «Пензенский» и предприятия «Маяк».

Конкурс «Живи, село!» проводится в Пензенской области ежегодно с 2013 года на территории сельских населенных пунктов – центров регионального развития.

За время своего существования он способствовал активизации проектной деятельности в образовательных организациях: педагогическими коллективами заключено свыше 200 договоров с администрациями сельских поселений о сотрудничестве; создано 88 центров патриотов малой родины, 58 клубов молодых семей и 48 школ здоровья, 29 интеллектуальных центров, проведено более 130 благотворительных акций.

В 2017 году на конкурс было представлено свыше 20 работ из 15 сельских муниципальных районов Пензенской области. Итоги подводились по шести номинациям: «Экология и развитие агро- и/или этнотуризма», «Пропаганда здорового образа жизни», «История села: люди, достижения», «Профессиональная ориентация и предпринимательство», «Счастливы вместе» и «Патриотическое воспитание».