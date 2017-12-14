В Пензе прокуратура обратила внимание на купленные родителями школьников тетради Образование

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Факт использования рабочих тетрадей с печатной основой, не включенных в перечень программно-методического обеспечения учебного плана на 2017–2018 учебный год, выявлен в пензенских школах №32 и №46. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Их приобретение осуществлялось за счет средств родителей учащихся», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что после прокурорской проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», по результатам рассмотрения которых на директоров наложено наказание в виде предупреждений.