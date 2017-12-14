EN
00:47:08 Пятница, 15 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

В Пензе прокуратура обратила внимание на купленные родителями школьников тетради

16:43 | 14.12.2017 | Образование

Печать

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Факт использования рабочих тетрадей с печатной основой, не включенных в перечень программно-методического обеспечения учебного плана на 2017–2018 учебный год, выявлен в пензенских школах №32 и №46. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе прокуратура обратила внимание на купленные родителями школьников тетради. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Их приобретение осуществлялось за счет средств родителей учащихся», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что после прокурорской проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», по результатам рассмотрения которых на директоров наложено наказание в виде предупреждений.
Актуальное
Читайте также
В Пензе молодая женщина похитила из аптеки крем, угрожая фармацевту ножом В Пензе двое подростков осуждены за попытку сбыть крупную партию наркотика
В Пензе будут укреплять материально-техническую базу школ и детсадов — мэр Станислав Кошлевский назначен прокурором Колышлейского района
В Кузнецке откроют гостиную Деда Мороза Реальный срок грозит жительнице Никольска за кражу продуктов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver