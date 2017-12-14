В Пензе будут укреплять материально-техническую базу школ и детсадов — мэр Образование

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций является одной из приоритетных задач администрации Пензы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы будем продолжать вкладывать средства в ремонт зданий школ и детских садов», — сказал он в ходе встречи с руководителями муниципальных учреждений образования и педработниками, состоявшейся в четверг, 14 декабря.

Мэр отметил, что, согласно решению губернатора Ивана Белозерцева, кредитный долг муниципалитета перед региональным бюджетом сократился на 973 млн. рублей.

По словам Виктора Кувайцева, благодаря этому появилась возможность привлечь заемные средства, чтобы образовательные организации рассчитались с долговыми обязательствами за питание детей, ремонт, а также за услуги ресурсоснабжающих компаний.

Глава администрации города также остановился на вопросе организации горячего питания детей в школах, призвав усовершенствовать систему.

Кроме того, он уделил особое внимание теме обеспечения безопасности детей в период новогодних праздников.

«Необходимо обеспечить занятость детей во время зимних каникул, вовлечь их в проведение массовых мероприятий вместе с родителями. Мы не должны упустить из виду ни одного ребенка», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, глава администрации Пензы поблагодарил присутствующих за работу и наградил лучших педагогов почетными грамотами.