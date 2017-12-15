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Пензенских школьников наградят за успехи в международной олимпиаде по программированию

08:09 | 15.12.2017 | Образование

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Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Ученики, занявшие призовые места на IX международной олимпиаде по программированию «Пенза — Израиль», будут награждены в школе имени М.Ю. Лермонтова в «Спутнике» в селе Засечном 22 декабря.

Пензенских школьников наградят за успехи в международной олимпиаде по программированию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В течение первой половины текущего учебного года ученики образовательных организаций Пензенской области, в которых реализуется технология «Компьютерные науки», участвовали в отборочных соревнованиях по программированию на языке Java. По их итогам была сформирована сборная региона, в состав которой вошли восемь учеников — победителей и призеров отборочных этапов. С израильской стороны заявились шесть учащихся школы Амит города Бэер-Шева.

11 декабря 2017 года состоялся очный этап международной олимпиады, в ходе которого участникам было предложено решить две задачи.

Только двое полностью справились с заданиями и загрузили решения в установленное время. Это ученик пензенской школы №65/23 Антон Тинтул и учащийся школы №76 Андрей Ключников, которые поделили первое место.

Второй результат показал ученик школы №4 Нижнего Ломова Антон Толоконников, а третье место заняли израильские школьники Даниэль Пиковский и Адам Данко.

Отдельным дипломом за участие будет награжден самый юный участник олимпиады Рамиль Лобанов из школы села Махалино Кузнецкого района. Несмотря на то, что он учится только в 8 классе, подросток сумел правильно решить первую задачу.

Победителям и призерам будут вручены дипломы министерства образования Пензенской области.

Учителям, подготовившим их, будут вручены благодарственные письма ректора Института регионального развития, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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