Андрей Кулинцев предложил рассматривать бизнес и вузы как заказчика и подрядчиков Образование

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев предложил рассматривать бизнес и вузы как заказчика и подрядчиков.

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В частности, по его словам, это актуально в IT-сфере, где организации высшего образования должны больше прислушиваться к представителям профессионального сообщества с целью выяснения реальной востребованности отдельных специалистов и нюансов их подготовки.

«Есть заказчик, и есть подрядчик — в лице вуза. Мы хотим, чтобы подрядчик больше слышал заказчика», — сказал Андрей Кулинцев на встрече с представителями отрасли связи и информационных технологий, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 18 декабря.

Он выразил надежду на то, что IT-компании и вузы постепенно смогут «сблизить позиции».

«Это очень важно», — отметил первый зампред областного правительства.