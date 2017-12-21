Более 99% пензенских школьников справились с написанием итогового сочинения Образование

Пенза, 21 декабря 2017. PenzaNews. 99,3% выпускников общеобразовательных организаций Пензенской области справились с написанием итогового сочинения. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

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«Итоговое сочинение прошло в области в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений», — отметил глава Минобразования Пензенской области Александр Воронков.

Испытание прошли более 5 тыс. школьников.

Самой популярной стала тема «Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?», которую выбрали 49,9% участников. На втором месте — «Когда измену можно простить?», которой отдали предпочтение 23,7%. Третьей по популярности стала тема «Чем смелость отличается от безрассудства?», сочинение по которой написали 11,9% школьников.

Те учащиеся, которые не справилис с сочинением, смогут его пересдать 7 февраля и 16 мая 2018 года.