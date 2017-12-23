Уехавшая в Минск студентка из Кузнецка отстояла право на пенсию по случаю потери кормильца Образование

Кузнецк, 23 декабря 2017. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области признал незаконным решение территориального органа Пенсионного фонда России (ПФР) об отказе местной жительнице в назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца.

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«Основанием для отказа послужил тот факт, что истица не была отнесена к лицам, имеющим право на получение указанной пенсии, поскольку она, хотя и обучается очно по программе магистратуры в Белорусском государственном университете, в данное учебное заведение не направлялась, а поступила туда самостоятельно», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

Он отметил, что в силу федерального закона «О страховых пенсиях» одним из условий назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца его совершеннолетним детям, обучающимся в иностранных образовательных организациях, является направление на учебу в соответствии с международными договорами РФ.

«С учетом неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ подлежащий применению в данном деле п. 1 ч. 2 ст. 10 федерального закона «О страховых пенсиях», Кузнецкий районный суд приостановил производство по делу и обратился в Конституционный суд с запросом», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в итоге данный пункт был признан не соответствующим основному закону государства в той мере, в какой он служит основанием для отказа в назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца его детям, самостоятельно поступившим в иностранные вузы и обучающимся в них по очной форме по программам, которые могут быть отнесены к категории основных, на период до окончания учебы, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.

«Учитывая вышеизложенную правовую позицию, Кузнецкий районный суд пришел к выводу об обоснованности требований истца и удовлетворил их в полном объеме», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на ПФР возложена обязанность произвести истице выплату страховой пенсии по случаю потери кормильца за период обучения в магистратуре в Белорусском государственном университете.