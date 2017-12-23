EN
17:38:50 Суббота, 23 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Уехавшая в Минск студентка из Кузнецка отстояла право на пенсию по случаю потери кормильца

16:40 | 23.12.2017 | Образование

Печать

Кузнецк, 23 декабря 2017. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области признал незаконным решение территориального органа Пенсионного фонда России (ПФР) об отказе местной жительнице в назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца.

Уехавшая в Минск студентка из Кузнецка отстояла право на пенсию по случаю потери кормильца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основанием для отказа послужил тот факт, что истица не была отнесена к лицам, имеющим право на получение указанной пенсии, поскольку она, хотя и обучается очно по программе магистратуры в Белорусском государственном университете, в данное учебное заведение не направлялась, а поступила туда самостоятельно», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

Он отметил, что в силу федерального закона «О страховых пенсиях» одним из условий назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца его совершеннолетним детям, обучающимся в иностранных образовательных организациях, является направление на учебу в соответствии с международными договорами РФ.

«С учетом неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ подлежащий применению в данном деле п. 1 ч. 2 ст. 10 федерального закона «О страховых пенсиях», Кузнецкий районный суд приостановил производство по делу и обратился в Конституционный суд с запросом», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в итоге данный пункт был признан не соответствующим основному закону государства в той мере, в какой он служит основанием для отказа в назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца его детям, самостоятельно поступившим в иностранные вузы и обучающимся в них по очной форме по программам, которые могут быть отнесены к категории основных, на период до окончания учебы, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.

«Учитывая вышеизложенную правовую позицию, Кузнецкий районный суд пришел к выводу об обоснованности требований истца и удовлетворил их в полном объеме», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на ПФР возложена обязанность произвести истице выплату страховой пенсии по случаю потери кормильца за период обучения в магистратуре в Белорусском государственном университете.
Актуальное
Читайте также
Пензенские налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет РФ на 46 млрд. рублей В Пензе управляющий базы отдыха стал жертвой мошенничества
По требованию прокуратуры закроют четыре сайта по продаже «шпионских» ручек В Пензе возбуждено дело по факту кражи денег с банковского счета
Губернатору показали, как под Кузнецком выращивают осетров, форель и белугу Пензенская УК заплатит штраф за отсутствие твердого основания под баком с мусором
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver