Иван Фирюлин передал медоборудование зареченской школе №218 Образование

Заречный, 25 декабря 2017. PenzaNews. Депутат Госдумы РФ от Пензенской области Иван Фирюлин, входящий во фракцию «Единая Россия», передал новое медицинское оборудование для оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья школе №218 города Заречного.

Фото: Zarechny.zato.ru

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, оно было приобретено по просьбе заместителя директора образовательной организации Евгения Шелкового, с которой тот обратился к народному избраннику в ходе приема граждан 1 декабря.

В результате менее чем через месяц Иван Фирюлин лично посетил второй корпус школы №218 на улице Ахунской, чтобы вручить представителям учреждения подарок — ультрафиолетовый облучатель «Квазар», массажер для ног и низкочастотный физиотерапевтический аппарат для электросна.

Наряду с руководством школы депутата поблагодарили глава города Олег Климанов и председатель собрания представителей Заречного Сергей Рузайкин.

После этого для Ивана Фирюлина была проведена небольшая экскурсия. В частности, он осмотрел массажный, физиотерапевтический, медицинский и процедурный кабинеты, а также побывал на занятиях в сенсорной комнате и комнате профориентации.

Делясь впечатлениями от увиденного, депутат Госдумы отметил значимость работы, помогающей поставить на ноги детей с ограниченными возможностями здоровья и позволяющей развивать их способности.