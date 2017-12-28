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Центр поддержки одаренных детей появится в Пензенской области

19:00 | 28.12.2017 | Образование

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Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Центр поддержки одаренных детей будет создан в Пензенской области. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков в ходе заседания регионального правительства в четверг, 28 декабря.

Центр поддержки одаренных детей появится в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, учреждение призвано объединить усилия школ, вузов и соответствующих ведомств с целью выявления и дальнейшего педагогического сопровождения талантливой молодежи.

В свою очередь председатель правительства Пензенской области Николай Симонов призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить при этом равные условия для детей из разных населенных пунктов региона.

«При выстраивании системы поддержки одаренных детей обратите особое внимание на сельские районы», — цитирует Николая Симонова пресс-служба областного правительства.
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