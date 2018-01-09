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Объемы выдачи путевок в детские лагеря Пензенской области сокращать не планируется

16:26 | 09.01.2018 | Образование

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Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Количество путевок в детские лагеря, приобретаемые за счет средств бюджета Пензенской области, в 2018 году уменьшать не планируется. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

Объемы выдачи путевок в детские лагеря Пензенской области сокращать не планируется. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Средств выделено больше [по сравнению с 2017 годом] в связи с тем, что мы обеспечиваем теперь и заработную плату педагогам в лагерях, и реализацию образовательной программы, а муниципалитеты обеспечивают содержание», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве во вторник, 9 января.

По словам Александра Воронкова, необходимые процедуры по приобретению путевок для летнего отдыха учащихся намечено провести в ближайшее время, чтобы в феврале были данные об их количестве в разрезе детских лагерей.
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