Зареченская школа получит грант по итогам конкурса «Люди будущего» Образование

Заречный, 12 января 2018. PenzaNews. Школа №218 города Заречного Пензенской области получит грант в размере около 500 тыс. рублей по итогам всероссийского конкурса проектов «Люди будущего», организованного некоммерческим партнерством содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи «Лифт будущего».

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Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, учреждение представило на конкурс проект «Интерактивный образовательный комплекс «ГородРобот».

Он предполагает развитие робототехники в школе в течение 2018 года, а также проведение ряда общегородских мероприятий для учащихся.

Всего в число победителей вошло 32 организации. Зареченская школа стала единственным учреждением из Пензенской области, отмеченным по итогам конкурса.