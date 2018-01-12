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В Пензенской области подвели предварительные итоги рейтинга школ

17:59 | 12.01.2018 | Образование

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Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Предварительные итоги рейтинга общеобразовательных организаций подведены в Пензенской области.

В Пензенской области подвели предварительные итоги рейтинга школ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что его окончательные результаты станут известны в течение двух месяцев.

Шесть лучших учреждений — три городские школы и столько же сельских — получат гранты в размере 500 тыс., 300 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

Впервые подобное ранжирование было проведено в Пензенской области по итогам 2015–2016 годов. Тогда лучшими сельскими учебными учреждениями были признаны школы сел Норовка, Русский Камешкир и Индерка, городскими — школа №27, а также гимназии №44 и №6.

Денежные средства были направлены на реализацию различных проектов и повышение квалификации педагогов, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
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