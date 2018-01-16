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В Пензе колледж устранил выявленное прокуратурой нарушение прав мигрантов

12:15 | 16.01.2018 | Образование

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Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Социально-педагогический колледж устранил нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан в России, которое было выявлено в ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Ленинского района Пензы.

В Пензе колледж устранил выявленное прокуратурой нарушение прав мигрантов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Образовательная организация с января 2017 года включена в перечень учреждений, имеющих право на проведение для иностранцев и лиц без гражданства экзамена на владение русским языком, знание истории страны и основ законодательства РФ. Однако комиссия по проведению такого экзамена, а также конфликтная комиссия для рассмотрения апелляций в колледже созданы не были, соответствующие правовые акты не разработаны», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что директору колледжа было внесено представление об устранении нарушений законодательства.

«По итогам его рассмотрения руководитель ресурсного центра по дополнительному образованию пензенского социально-педагогического колледжа привлечен к дисциплинарной ответственности. Образовательной организацией приняты локальные акты, необходимые для проведения экзаменов, созданы комиссия по проведению экзамена и конфликтная комиссия. Информация, касающаяся проведения экзамена, размещена на официальном сайте колледжа в разделе «Дополнительное образование», — сказала собеседница агентства.
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