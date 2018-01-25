В Пензе более 70 работ допущено к очному туру конференции учащихся «Эврика» Образование

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Более 70 работ допущено к защите в рамках очного тура IX областной научно-практической конференции учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика» в Пензе.

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Старт ему будет дан в Пензенском государственном университете утром в предстоящую пятницу, 26 января.

Компетентное жюри будет оценивать работы в девяти секциях — «Техническое моделирование», «Техническое конструирование», «Радиоэлектроника», «Робототехника», «Энергосберегающие технологии», «Экспериментальная и прикладная физика», «Программирование и вычислительная техника», «Мультимедийные технологии», «Астрономия и космонавтика».

В защите примут участие школьники из Пензы, Заречного, Кузнецка, Иссинского, Каменского, Кузнецкого, Пензенского, Сердобского и Тамалинского районов, сообщает пресс-служба министерства образования региона.