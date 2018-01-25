EN
00:58:06 Пятница, 26 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе более 70 работ допущено к очному туру конференции учащихся «Эврика»

16:15 | 25.01.2018 | Образование

Печать

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Более 70 работ допущено к защите в рамках очного тура IX областной научно-практической конференции учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика» в Пензе.

В Пензе более 70 работ допущено к очному туру конференции учащихся «Эврика». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Старт ему будет дан в Пензенском государственном университете утром в предстоящую пятницу, 26 января.

Компетентное жюри будет оценивать работы в девяти секциях — «Техническое моделирование», «Техническое конструирование», «Радиоэлектроника», «Робототехника», «Энергосберегающие технологии», «Экспериментальная и прикладная физика», «Программирование и вычислительная техника», «Мультимедийные технологии», «Астрономия и космонавтика».

В защите примут участие школьники из Пензы, Заречного, Кузнецка, Иссинского, Каменского, Кузнецкого, Пензенского, Сердобского и Тамалинского районов, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Актуальное
Читайте также
Министр сельского хозяйства Башкирии оценит пензенский опыт развития кооперативов В школах пройдут уроки, посвященные 79-летию Пензенской области
Валерий Лидин встретился с активной пензенской молодежью Tele2 запустила сеть 4G в Пензенской области
Вступил в силу приговор бывшему начальнику тамалинского отделения ГИБДД В Пензенской области «Ростелеком» перевел на оптику около 50 медорганизаций
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама