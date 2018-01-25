В школах пройдут уроки, посвященные 79-летию Пензенской области Образование

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Патриотические уроки, посвященные 79-летию со дня образования Пензенской области, будут проведены во всех школах региона в субботу, 3 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На них пойдет речь об истории области, ее культуре, а также о выдающихся жителях.

Презентационные и методические материалы подготовят специалисты Института регионального развития.

Как сообщает пресс-служба министерства образования области, в тематических уроках примут участие люди, внесшие значительный вклад в развитие региона.

4 февраля 1939 года указом президиума Верховного совета СССР была образована Пензенская область. До этого времени Пенза являлась районным центром Тамбовской области.

При образовании Пензенской области в ее состав были включены: из Тамбовской области — город Пенза, Башмаковский, Беднодемьяновский, Бессоновский, Больше-Вьясский, Голицынский, Головинщинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Керенский, Кондольский, Лунинский, Мокшанский, Наровчатский, Нижне-Ломовский, Пачелмский, Поимский, Свищевский, Соседский, Телегинский, Терновский, Чембарский и Шемышейский районы; из Куйбышевской области — Барановский, Камешкирский, Кузнецкий, Литвиновский, Неверкинский, Николаевский, Николо-Пестровский районы; из Саратовской области — Бековский, Даниловский, Колышлейский, Лопатинский, Мало-Сердобинский, Сердобский, Тамалинский районы.

19 января 1943 года Барановский и Николаевский районы перешли в состав вновь образуемой Ульяновской области.