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Обладателем гран-при конференции «Эврика» в Пензе стал Иван Семенов

19:50 | 26.01.2018 | Образование

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Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Ученик гимназии №1 имени В.Г. Белинского Иван Семенов, представивший проект «Система контроля методом акустической эмиссии баллонной дилатации для лечения стенозов», удостоен гран-при IX областной научно-практической конференции учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика», прошедшей на базе Пензенского государственного университета в пятницу, 26 января.

Обладателем гран-при конференции «Эврика» в Пензе стал Иван Семенов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В секции «Техническое моделирование» победителем признан учащийся центра детского творчества Кузнецка Алексей Брюхачев с проектом «Радиоуправляемая автомодель с системой FPV».

В «Техническом конструировании» были отмечены представители пензенского лицея №73 Павел Кокушинский и Даниил Ткаченко за проект «Домик Монтессори».

Ученики учреждения также отличились в других секциях: «Радиоэлектроника» — Татьяна Киреева и Никита Колосовский с проектом «Аппаратно-программный комплекс сбора и обработки метеоданных» и «Робототехника» — Даниил Дьячков с проектом «Робототизированная волновая электрическая станция».

В секции «Энергосберегающие технологии» не оказалось равных учащемуся центра детского творчества Сердобска Даниле Февралеву.

В секции «Экспериментальная и прикладная физика» победу одержал воспитанник станции юных техников №1 города Пензы Артем Тертычный с проектом «Макет гидравлического магипулятора».

В секции «Программирование и вычислительная техника» высокую оценку получил проект «Цифровой осциллограф с жидкокристаллическим индикатором» представителя центра детского технического творчества Заречного Владислава Логинова.

Учащийся пензенской школы №61 Алексей Медведев вошел в число лучших благодаря проекту «Универсальный интернет-магазин», который был презентован в секции «Мультимедийные технологии».

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, учащимся 10 и 11 классов, ставшим победителями и призерами, при поступлении в ПГУ к результатам ЕГЭ будет добавлено 10 баллов, участникам — 1 балл.
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