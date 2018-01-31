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В Пензе представлен новый проект «Малышкина школа»

19:15 | 31.01.2018 | Образование

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Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Презентация нового образовательного проекта «Малышкина школа» состоялась в Институте регионального развития Пензенской области в среду, 31 января.

В Пензе представлен новый проект «Малышкина школа»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках предусмотрено создание на базе детсадов консультационных центров по оказанию помощи детям в возрасте от 1 года до 3 лет и их родителям, обеспечивающим семейное образование.

Всего их планируется открыть 35. На данный момент список учреждений, на базе которых будут функционировать такие центры, окончательно не определен.

Предполагается, что родители два раза в неделю смогут приводить детей в консультационный центр, где с ними в течение 1,5 часов будут проводится игры, направленные на развитие речи и движений, занятия по музыке, выполняться действия с предметами.

Также предусмотрены игры-развлечения и индивидуальная работа.

Кроме того, работающие в детсадах специалисты — воспитатели, педагоги-психологи, музыкальные руководители, логопеды и инструкторы по физкультуре — будут консультировать взрослых по вопросам развития детей раннего возраста, сообщается на сайте Института регионального развития.
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