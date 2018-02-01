Пенза получит субсидию на создание новых мест в образовательных организациях Образование

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Пенза получит из бюджета области субсидию на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках госпрограммы «Развитие образования».

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В соответствии с приложением к постановлению регионального правительства от 30 января, других получателей поддержки не предусмотрено.

Согласно представленным данным, на строительство зданий в рамках модернизации инфраструктуры общего образования из федерального бюджета предусмотрено в 2018 году почти 320 млн. рублей, в 2019 — около 372 млн. рублей, в 2020 — 402 млн. рублей; и регионального — более 10 млн., 12 млн. и 13 млн. рублей соответственно.