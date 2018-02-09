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В Пензе проведут областное родительское собрание

14:53 | 09.02.2018 | Образование

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Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Родительское собрание на тему «Семья как безопасная среда развития детей и подростков», которое состоится в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе 10 февраля, объединит представителей всех районов области.

В Пензе проведут областное родительское собрание. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помимо родителей учащихся, на мероприятие приглашены психологи, социальные педагоги, классные руководители, сотрудники министерств и ведомств.

Собравшиеся обсудят трудности, возникающие при воспитании школьников, проблемы взаимоотношений родителей и детей, а также условия, в которых развивается и растет ребенок.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, родительское собрание пройдет под председательством главы ведомства Александра Воронкова.

Предстоящее мероприятие станет третьим областным родительским собранием, организованным в регионе.
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