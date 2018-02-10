В Пензе в третий раз прошло областное родительское собрание Образование

Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Более 400 человек приняли участие в третьем областном родительском собрании, которое состоялось в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в субботу, 10 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Мероприятие началось с выставки, на которой была представлена литература по проблемам взаимоотношений родителей и детей, кризисной психологии. Также была организована выставка-презентация организаций дополнительного образования детей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что тема собрания в этом году звучала следующим образом: «Семья как безопасная среда развития детей и подростков».

Собравшиеся обсудили вопросы безопасного поведения на дорогах, в интернете, а также сложности воспитания, с которыми сталкиваются родители школьников.