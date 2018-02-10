EN
02:41:50 Воскресенье, 11 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе в третий раз прошло областное родительское собрание

14:48 | 10.02.2018 | Образование

Печать

Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Более 400 человек приняли участие в третьем областном родительском собрании, которое состоялось в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в субботу, 10 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В Пензе в третий раз прошло областное родительское собрание

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Мероприятие началось с выставки, на которой была представлена литература по проблемам взаимоотношений родителей и детей, кризисной психологии. Также была организована выставка-презентация организаций дополнительного образования детей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что тема собрания в этом году звучала следующим образом: «Семья как безопасная среда развития детей и подростков».

Собравшиеся обсудили вопросы безопасного поведения на дорогах, в интернете, а также сложности воспитания, с которыми сталкиваются родители школьников.
Актуальное
Читайте также
Первый в Пензенской области музей хлеба открыт в Башмаковском районе Серия мастер-классов открыла фестиваль «Россия Молодая» в Пензе
В Пензе посетитель бара похитил бутылку вина, угрожая персоналу ножом Осужден виновник гибели автомобилиста, разбившегося на трассе под Пензой
В Пензе за неделю выдано около 30 предписаний о благоустройстве дворов В Пензе прошел семинар для НКО по грамотному составлению бюджета
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама