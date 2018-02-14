Председатель Всероссийского педсобрания отметила работу пензенского отделения
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Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Пензенское региональное отделение Всероссийского педагогического собрания играет важную роль в деятельности общественной организации. Такое мнение высказала председатель ВПС, ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского Валентина Иванова.
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«Мы работаем более 10 лет вместе и опираемся на учительство Пензенской области», — отметила она в видеоприветствии, направленном участникам конференции «Всероссийское педагогическое собрание как действенный институт гражданского общества», которая начала свою работу в Пензенском казачьем институте технологий в среду, 14 февраля.
Валентина Иванова добавила, что организации удалось наладить получение обратной связи от тех управленческих решений, которые принимаются в регионе в сфере образования.
«Учительское сообщество опирается на ВПС, мы являемся определенным институтом доведения позиций, мнений учителей в Государственную думу, министру образования и науки России», — сказала она.
Всероссийское педагогическое собрание создано в ноябре 2006 года.
За годы существования ВПС стало самой массовой общественной организацией в сфере образования, объединив в своих рядах более 370 тыс. учителей и директоров школ, преподавателей и ректоров вузов, представители родительской общественности и работодателей.
В структуре организации действует 82 региональных, а также свыше 1 тыс. 700 муниципальных отделений.
Среди основных задач ВПС — развитие государственно-общественных форм управления образованием, повышение статуса учителя, а также организация педагогического сопровождения самореализации детей и молодежи.