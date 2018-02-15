Юрий Голодяев рассказал, как в школах Пензы распорядятся деньгами на нужды классов Образование

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Директора школ будут заниматься распределением средств, впервые предусмотренных в бюджете Пензы в расчете 500 рублей на каждого учащегося на учебный год для исключения поборов в образовательных организациях. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Руководители сами распределят средства на нужды образовательного учреждения, но под жестким контролем, в том числе и родительским. В ближайшее время планируется провести встречу с председателями родительских комитетов школ совместно с правоохранительными органами и довести до родителей данную информацию», — сказал он в ходе заседания совета по противодействию коррупции при главе администрации Пензы, состоявшегося в минувшую среду, 14 февраля.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев уточнил, что в качестве меры социальной поддержки в общей сложности из муниципального бюджета выделено 25 млн. рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.