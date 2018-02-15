Белозерцев и Шмелева подписали соглашение о создании в Пензе площадки сочинского «Сириуса» Образование

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководитель фонда «Таланты и успех» Елена Шмелева подписали соглашение о создании в регионе площадки сочинского образовательного центра «Сириус».

Фото: Pnzreg.ru

По мнению Ивана Белозерцева, это позволит вывести работу с талантливыми школьниками на новый уровень.

«Убежден, что в результате реализации проекта наши дети смогут получать достойное образование, что в Пензенской области будет больше талантливых ребят, которые в дальнейшем смогут создавать хороший продукт в различных сферах деятельности», — отметил он в ходе церемонии подписания соглашения, состоявшейся на полях Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи в четверг, 15 февраля.

Как сообщает пресс-служба облправительства, также достигнута договоренность о стажировке пензенских педагогов на ведущих образовательных площадках Москвы.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года деятелями науки, спорта и искусства.

Целью работы «Сириуса» являются раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Центр действует круглый год. Пребывание в нем для детей бесплатное.

Ежемесячно в «Сириус» приезжают 600 школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих свою квалификацию.

Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами и оздоровительные процедуры.