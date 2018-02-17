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В пензенском аграрном вузе открыт музей патологической анатомии животных

10:51 | 17.02.2018 | Образование

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Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. Музей патологической анатомии животных открыт на технологическом факультете Пензенского государственного аграрного университета.

В пензенском аграрном вузе открыт музей патологической анатомии животных

Фото: Pgau.ru

Экспонаты собрал заслуженный учитель России, преподаватель Кузнецкого многопрофильного колледжа Константин Холодков и его ближайшие коллеги за 35 лет ветеринарной практики. Он передал коллекцию в дар факультету в связи с открытием в вузе программы подготовки ветеринарных врачей.

В число экспонатов вошли, в частности, мумифицированный эмбрион теленка и чучело, иллюстрирующее патологию эмбрионального развития козы.

В ходе церемонии открытия ректор университета Олег Кухарев поблагодарил Константина Холодкова за переданную коллекцию и общение со студентами и преподавателями, сообщает пресс-служба вуза.
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