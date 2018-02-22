Школам Пензы предложат перейти с ночного на дневное обслуживание «тревожных кнопок» Образование

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Управление образования Пензы направит директорам школ рекомендацию рассмотреть возможность перейти с ночного на дневное обслуживание так называемых «тревожных кнопок».

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Как сообщил руководитель ведомства Юрий Голодяев, некоторое время назад были заключены договора на 12-часовое обслуживание, однако с организацией, оказывающей соответствующую услугу, достигнута договоренность о том, что выезд на тревожный вызов будет осуществляться круглосуточно.

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«Мы исходим из того, что не так много вызовов из школ происходит. Когда тревожную кнопку переводили на 12-часовое обслуживание, мы всем директорам рекомендовали эти 12 часов дневными сделать — в то время, когда дети [в школе]. Однако прошло время, и некоторые директора — в проблемных районах, где были вызовы частые — [...] переключились на ночное время», — сказал он в ходе 42-й очередной сессии гордумы в четверг, 22 февраля, добавив, что это сделали примерно 30% школ.

После замечания одного из депутатов о том, что все-таки целесообразнее обеспечить безопасность в то время, как в здании находятся дети, Юрий Голодяев пообещал рекомендовать директорам вновь перейти на дневное обслуживание.