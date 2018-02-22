EN
03:50:58 Пятница, 23 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Школам Пензы предложат перейти с ночного на дневное обслуживание «тревожных кнопок»

16:16 | 22.02.2018 | Образование

Печать

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Управление образования Пензы направит директорам школ рекомендацию рассмотреть возможность перейти с ночного на дневное обслуживание так называемых «тревожных кнопок».

Школам Пензы предложат перейти с ночного на дневное обслуживание «тревожных кнопок»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил руководитель ведомства Юрий Голодяев, некоторое время назад были заключены договора на 12-часовое обслуживание, однако с организацией, оказывающей соответствующую услугу, достигнута договоренность о том, что выезд на тревожный вызов будет осуществляться круглосуточно.

Читайте также

«Тревожные кнопки» появятся во всех пензенских школах к новому учебному году

«Мы исходим из того, что не так много вызовов из школ происходит. Когда тревожную кнопку переводили на 12-часовое обслуживание, мы всем директорам рекомендовали эти 12 часов дневными сделать — в то время, когда дети [в школе]. Однако прошло время, и некоторые директора — в проблемных районах, где были вызовы частые — [...] переключились на ночное время», — сказал он в ходе 42-й очередной сессии гордумы в четверг, 22 февраля, добавив, что это сделали примерно 30% школ.

После замечания одного из депутатов о том, что все-таки целесообразнее обеспечить безопасность в то время, как в здании находятся дети, Юрий Голодяев пообещал рекомендовать директорам вновь перейти на дневное обслуживание.
Актуальное
Читайте также
Начальник УМВД объяснил, почему в Пензе до сих пор не работает вытрезвитель Внедрять «Паутину» в Пензе пока не начали — Владимир Лысов
В Пензе суд признал запрещенным сайт о «зацепинге» В Пензе стали чаще покупать наркотики за криптовалюту
Оборот розничной торговли потребительскими товарами почти достиг 210 млрд. рублей В Пензе на восстановление ограждений вокруг школ требуется 30 млн. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама