В Пензе на восстановление ограждений вокруг школ требуется 30 млн. рублей Образование

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Примерно 30 млн. рублей необходимо для того, чтобы в полном объеме восстановить ограждения по периметру вокруг школ Пензы. Об этом сообщил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

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«Мы каждый год ремонтируем заборы», — отметил он в ходе 42-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 22 февраля.

По словам Юрия Голодяева, зачастую ограждения ломают местные жители.

«Был случай, когда поставила школа новый шлагбаум, ночью подъехала машина, и [злоумышленники] выдернули его», — сказал руководитель управления.

Он обратил внимание на то, что жители по-разному реагируют на закрытие территорий школ.

«Все-таки у нас привыкли ходить там, где удобно, а там, где положено по технике безопасности», — констатировал Юрий Голодяев.