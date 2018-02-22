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В Пензе на восстановление ограждений вокруг школ требуется 30 млн. рублей

17:18 | 22.02.2018 | Образование

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Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Примерно 30 млн. рублей необходимо для того, чтобы в полном объеме восстановить ограждения по периметру вокруг школ Пензы. Об этом сообщил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

В Пензе на восстановление ограждений вокруг школ требуется 30 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы каждый год ремонтируем заборы», — отметил он в ходе 42-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 22 февраля.

По словам Юрия Голодяева, зачастую ограждения ломают местные жители.

«Был случай, когда поставила школа новый шлагбаум, ночью подъехала машина, и [злоумышленники] выдернули его», — сказал руководитель управления.

Он обратил внимание на то, что жители по-разному реагируют на закрытие территорий школ.

«Все-таки у нас привыкли ходить там, где удобно, а там, где положено по технике безопасности», — констатировал Юрий Голодяев.
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