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В Пензе родителям расскажут, как сохранить здоровье школьников

18:15 | 26.02.2018 | Образование

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. Родители учащихся могут принять участие в едином собрании на тему «Как сохранить здоровье школьников», которое пройдет в образовательных организациях Пензы в режиме видеоконференцсвязи в рамках проекта «Школьная медицина» в предстоящую среду, 28 февраля.

В Пензе родителям расскажут, как сохранить здоровье школьников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

О том, как сберечь и укрепить здоровье детей в условиях учебы расскажет главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Минздрава Пензенской области Нина Куликова.

Предполагается, что будут затронуты такие проблемные темы, как низкая физическая активность, нерациональное питание, стресс и неправильная организация учебной деятельности.

Послушать специалиста родителям предлагается в школе, где учится ребенок, в 15.00.
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