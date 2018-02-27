В Пензе школам задолжали деньги на хознужды Образование

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику городского финансового управления Ольге Завьялкиной обеспечить своевременное финансирование хозяйственных нужд общеобразовательных организаций из расчета 500 рублей на одного учащегося в месяц.

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«Мы задолжали школам по этой позиции. Следует немедленно исправить ситуацию и впредь подобного не допускать», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 27 февраля.

Ранее глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что в 2018 году впервые в бюджете города заложены денежные средства на хозяйственные нужды образовательных организаций, которые призваны содействовать решению проблемы поборов в школах. По его словам, общая сумма составляет 25 млн. рублей.

Предполагается, что директора школ будут распределять эти деньги самостоятельно, но под жестким контролем, в том числе со стороны родителей.