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В Пензе школам задолжали деньги на хознужды

11:50 | 27.02.2018 | Образование

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Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику городского финансового управления Ольге Завьялкиной обеспечить своевременное финансирование хозяйственных нужд общеобразовательных организаций из расчета 500 рублей на одного учащегося в месяц.

В Пензе школам задолжали деньги на хознужды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы задолжали школам по этой позиции. Следует немедленно исправить ситуацию и впредь подобного не допускать», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 27 февраля.

Ранее глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что в 2018 году впервые в бюджете города заложены денежные средства на хозяйственные нужды образовательных организаций, которые призваны содействовать решению проблемы поборов в школах. По его словам, общая сумма составляет 25 млн. рублей.

Предполагается, что директора школ будут распределять эти деньги самостоятельно, но под жестким контролем, в том числе со стороны родителей.
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