Глава Минобрнауки России Ольга Васильева посетит Пензу Образование

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Министр образования и науки России Ольга Васильева посетит Пензу с рабочим визитом в предстоящую пятницу, 2 марта.

Фото: Kremlin.ru

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, глава федерального ведомства станет почетным гостем первого международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка», открытие которого состоится в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

Также на мероприятие приедут другие официальные лица. В их числе — уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, председатель демократического молодежного совета Европы Хавьер Хуртадо Мира (Javier Hurtado Mira) и советник президента Союза арабских университетов в РФ Самаха Башир (Samaha Bachir).

На церемонии открытия фестиваля выступит российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий Тимур Родригез, который является уроженцем Пензы.