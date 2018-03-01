EN
17:04:39 Четверг, 1 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева посетит Пензу

16:02 | 01.03.2018 | Образование

Печать

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Министр образования и науки России Ольга Васильева посетит Пензу с рабочим визитом в предстоящую пятницу, 2 марта.

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева посетит Пензу

Фото: Kremlin.ru

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, глава федерального ведомства станет почетным гостем первого международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка», открытие которого состоится в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

Также на мероприятие приедут другие официальные лица. В их числе — уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, председатель демократического молодежного совета Европы Хавьер Хуртадо Мира (Javier Hurtado Mira) и советник президента Союза арабских университетов в РФ Самаха Башир (Samaha Bachir).

На церемонии открытия фестиваля выступит российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий Тимур Родригез, который является уроженцем Пензы.
Актуальное
Читайте также
Кузнецк примет театральный фестиваль «Золотая провинция» Компания «Атлант» расширит производство упаковочной продукции
Россельхозбанк начал выдачу ипотечных кредитов по новой программе госсубсидирования Жительнице Кузнецка Антонине Бариновой исполнилось 100 лет
Пензенская психбольница оштрафована на 10 тыс. рублей Во всех школах Пензы отметят 100 дней до начала ЧМ по футболу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама