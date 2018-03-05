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Губернатор призвал найти деньги на новое общежитие для иностранных студентов в Пензе

11:28 | 05.03.2018 | Образование

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Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал построить новое современное общежитие для иностранных студентов, которые получают платное образование в Пензе.

Губернатор призвал найти деньги на новое общежитие для иностранных студентов в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его мнению, необходимо рассмотреть различные варианты финансирования данного проекта, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Он подчеркнул, что нужно предоставить молодым людям возможность жить в комфортных условиях.

«Иностранные студенты везут деньги в регион», — отметил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 5 марта.

Губернатор нацелил чиновников искать способы решения данной задачи, а не ждать выделения денег из федерального бюджета.
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