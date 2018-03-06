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В Пензенской области более 40 тыс. школьников напишут проверочные работы

12:19 | 06.03.2018 | Образование

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Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Более 40 тыс. учащихся 4–6 и 11 классов примут участие в написании всероссийских проверочных работ (ВРП), которые стартуют 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензенской области более 40 тыс. школьников напишут проверочные работы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

При их проведении школы будут использовать единые для всей страны варианты заданий, которые позволят оценить уровень подготовки детей по определенным критериям.

Ученикам 4 классов предстоит продемонстрировать свои знания по русскому языку, математике и окружающему миру.

Пятиклассники напишут работы по русскому языку, математике, истории и биологии.

Для учеников 6 и 11 классов контрольные будут проводиться в режиме апробации по предметам: русский язык, математика, история, биология, география и обществознание — для 6 класса; история, биология, география, иностранный язык, химия и физика — для 11-го.
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