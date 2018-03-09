Выставка «Образование и карьера» пройдет в Пензе 12 и 13 марта
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Пенза, 9 марта 2018. PenzaNews. XV межрегиональная специализированная выставка «Образование и карьера» пройдет в пензенском ЦНТИ в начале следующей рабочей недели, 12 и 13 марта.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Официальное открытие мероприятия состоится позже обычного — в 12.00.
Как сообщается на сайте Института регионального развития, предположительно, в церемонии примут участие заместитель председателя облправительства Олег Ягов и министр образования Пензенской области Александр Воронков.
В течение двух дней будет проводиться ярмарка вакансий, организатором которой выступит центр занятости населения Пензы.
Ключевым мероприятием выставки станет круглый стол «Организация профориентационной работы в профессиональных образовательных организациях», который состоится в библиотеке ЦНТИ в 14.00 понедельника, 12 марта.
Также пройдет тестирование старшеклассников по профориентации. Его проведут сотрудники Института регионального развития и центра технологического обучения.
Помимо этого, состоятся презентации образовательных организаций.
Кроме того, будет представлена профильная тематическая выставка. Посетители смогут узнать об актуальных проектах в сфере образования, в том числе «Центре профессиональных проб», а также приобрести учебно-методическую литературу.