Выставка «Образование и карьера» пройдет в Пензе 12 и 13 марта Образование Пенза, 9 марта 2018. PenzaNews. XV межрегиональная специализированная выставка «Образование и карьера» пройдет в пензенском ЦНТИ в начале следующей рабочей недели, 12 и 13 марта. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Официальное открытие мероприятия состоится позже обычного — в 12.00. Как сообщается на сайте Института регионального развития, предположительно, в церемонии примут участие заместитель председателя облправительства Олег Ягов и министр образования Пензенской области Александр Воронков. В течение двух дней будет проводиться ярмарка вакансий, организатором которой выступит центр занятости населения Пензы. Ключевым мероприятием выставки станет круглый стол «Организация профориентационной работы в профессиональных образовательных организациях», который состоится в библиотеке ЦНТИ в 14.00 понедельника, 12 марта. Также пройдет тестирование старшеклассников по профориентации. Его проведут сотрудники Института регионального развития и центра технологического обучения. Помимо этого, состоятся презентации образовательных организаций. Кроме того, будет представлена профильная тематическая выставка. Посетители смогут узнать об актуальных проектах в сфере образования, в том числе «Центре профессиональных проб», а также приобрести учебно-методическую литературу. Нашли ошибку в тексте?

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