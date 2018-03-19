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В Пензе 20 марта назовут авторов лучших дополнительных образовательных программ

09:48 | 19.03.2018 | Образование

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Церемония подведения итогов XIII областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ и методических пособий пройдет в центре развития творчества детей и юношества Пензы в предстоящий вторник, 20 марта.

В Пензе 20 марта назовут авторов лучших дополнительных образовательных программ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, на заочный этап было представлено 34 программы и семь методических пособий, разработанных педагогами из 15 районов и городов Пензенской области.

Программа очного этапа включает в себя методическую выставку и дискуссию на тему «Перспективы развития содержания и технологического обеспечения деятельности педагогов дополнительного образования».

В ходе нее участникам будет предложено обсудить проблемы модульного принципа построения образовательных программ, возможности самореализации детей и индивидуальный подход к оценке достижений учащихся.

Областной конкурс посвящен 100-летию государственной системы дополнительного образования. Он проводится в рамках открытого педагогического проекта «Путь к мастерству».
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