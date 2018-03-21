Пензенские одиннадцатиклассники написали первую в 2018 году ВПР Образование

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Всероссийские проверочные работы стартовали в Пензенской области 20 марта с испытания по иностранным языкам для учеников 11 классов.

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Такая ВПР проводилась впервые и для школ являлась добровольной.

В Пензенской области участие в проверке приняла 51 образовательная организация. В 33 из них школьники выполнили задания по английскому языку, в 15 — по немецкому и в трех — по французскому.

Работа включала в себя письменную и устную части.

При этом в 2018 году школы могли выбрать, проводить ВПР полностью или только ее первый блок.

Письменная часть состояла из 18 заданий, устная содержала два, каждое из которых предполагало свободный ответ.

Второй блок выполнялся на компьютере в специально оборудованной для этого аудитории после завершения выполнения первого. Школьникам требовалось прочесть вслух фрагмент текста и описать одну из трех предложенных фотографий, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование идентичных текстов заданий и критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровнях. В 11 классах их пишут выпускники, не выбравшие данный предмет для сдачи ЕГЭ. Также испытания проводятся для учащихся 4–6 классов.

Результаты проверок могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися.

Они не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.

ВПР по английскому языку в письменной форме провели почти 12 тыс. школ из 84 субъектов РФ, в письменной и устной форме — около 1,2 тыс. школ. 385 учебных учреждений выбрали испытание по французскому языку, причем 49 из них — обе его части. Письменная проверочная работа по немецкому языку пройдет примерно в 2,6 тыс. школ, а полностью — почти в 200.