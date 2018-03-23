EN
16:47:03 Пятница, 23 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Большинство школ региона нарушают требования к антитеррористической защищенности

15:43 | 23.03.2018 | Образование

Печать

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Большинство образовательных организаций Пензенской области осуществляют свою деятельность с нарушением требований к антитеррористической защищенности. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проведенных прокурорами.

Большинство школ региона нарушают требования к антитеррористической защищенности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в большинстве школ имеется возможность бесконтрольного доступа на территорию посторонних лиц.

«В 43 образовательных организациях области отсутствуют системы видеонаблюдения, а в 21 учебном заведении архивирование и хранение данных этих систем не соответствует предъявляемым требованиям», — добавила собеседница агентства.

Она пояснила также, что в 99 образовательных организациях система экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации отсутствует или неисправна.

«Не оснащены инженерно-техническими средствами и системами охраны 46 объектов образования», — сказала старший помощник прокурора.

Светлана Артамонова уточнила, что для устранения выявленных нарушений руководителям образовательных организаций внесено 136 представлений, в суд направлено шесть исковых заявлений, на незаконные правовые акты принесено девять протестов.

«Кроме того, прокуратурой области внесено обобщенное представление председателю правительства региона [Николаю Симонову]. О сложившейся ситуации проинформирован губернатор [Иван Белозерцев]», — подытожила она.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Кузнецком районе женщина попыталась дать участковому взятку в 50 тыс. рублей Движение льда на Суре ожидается в связи со сбросом воды через плотину под Пензой
Пензенская «Автошкола №33» включила затраты на ГСМ в стоимость обучения В Пензе найдут средства на благоустройство всех территорий, вынесенных на голосование
На встрече пензенского делового клуба состоялась презентация возможностей «Ростелекома» Пензенский кластер «Безопасность» представил свой потенциал на выставке «Securika-2018»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама