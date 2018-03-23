Большинство школ региона нарушают требования к антитеррористической защищенности Образование

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Большинство образовательных организаций Пензенской области осуществляют свою деятельность с нарушением требований к антитеррористической защищенности. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проведенных прокурорами.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в большинстве школ имеется возможность бесконтрольного доступа на территорию посторонних лиц.

«В 43 образовательных организациях области отсутствуют системы видеонаблюдения, а в 21 учебном заведении архивирование и хранение данных этих систем не соответствует предъявляемым требованиям», — добавила собеседница агентства.

Она пояснила также, что в 99 образовательных организациях система экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации отсутствует или неисправна.

«Не оснащены инженерно-техническими средствами и системами охраны 46 объектов образования», — сказала старший помощник прокурора.

Светлана Артамонова уточнила, что для устранения выявленных нарушений руководителям образовательных организаций внесено 136 представлений, в суд направлено шесть исковых заявлений, на незаконные правовые акты принесено девять протестов.

«Кроме того, прокуратурой области внесено обобщенное представление председателю правительства региона [Николаю Симонову]. О сложившейся ситуации проинформирован губернатор [Иван Белозерцев]», — подытожила она.