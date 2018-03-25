Литературно-поэтический салон открыт в возрождаемом в Пензе доме учителя Образование Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. Первое творческое объединение педагогов — литературно-поэтический салон — открыто в возрождаемом доме учителя на базе Института регионального развития Пензенской области. Фото: Irrpo.pnzreg.ru Его учредителями выступили совет дома учителя и представители образовательных организаций, расположенных в разных районах области. В ходе стартовой встречи участники салона представили свои авторские произведения — стихи и прозу, посвященные малой родине, родной земле, школе, роли учителя и другими темам. Собравшиеся также обсудили форматы предстоящих мероприятий. В частности, были запланированы встречи с известными людьми, пензенскими поэтами и писателями. Кроме того, как сообщается на сайте Института регионального развития, была высказана идея найти возможность для публикации произведений учителей на страницах областного журнала «Просвещение», который выходит в ИРР. Нашли ошибку в тексте?

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