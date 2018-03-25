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Литературно-поэтический салон открыт в возрождаемом в Пензе доме учителя

14:38 | 25.03.2018 | Образование

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Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. Первое творческое объединение педагогов — литературно-поэтический салон — открыто в возрождаемом доме учителя на базе Института регионального развития Пензенской области.

Литературно-поэтический салон открыт в возрождаемом в Пензе доме учителя

Фото: Irrpo.pnzreg.ru

Его учредителями выступили совет дома учителя и представители образовательных организаций, расположенных в разных районах области.

В ходе стартовой встречи участники салона представили свои авторские произведения — стихи и прозу, посвященные малой родине, родной земле, школе, роли учителя и другими темам.

Собравшиеся также обсудили форматы предстоящих мероприятий.

В частности, были запланированы встречи с известными людьми, пензенскими поэтами и писателями.

Кроме того, как сообщается на сайте Института регионального развития, была высказана идея найти возможность для публикации произведений учителей на страницах областного журнала «Просвещение», который выходит в ИРР.
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