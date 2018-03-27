Пензенский социально-педагогический колледж получит грант в 5 млн. рублей Образование

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Пензенский социально-педагогический колледж получит грант в размере 5 млн. рублей по итогам конкурсного отбора, проведенного министерством образования и науки России.

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Денежные средства будут выделены на проект «Мобильное дополнительное образование».

В его рамках планируется организовать выездную площадку для получения качественного дополнительного образования детьми из сельских населенных пунктов, а также проведения целенаправленной профориентационной работы.

Он ориентирован на те села, где нет учреждений допобразования. Также проект поможет в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

По задумке авторов проекта, благодаря легко моделируемому оборудованию в одном кабинете поочередно может работать несколько творческих объединений. При этом после каждого занятия кабинет трансформируется и заполняется оборудованием, необходимым для другого объединения.

В процессе обучения будет использоваться широкий спектр инновационных программ дополнительного образования детей в области естественных наук и технического творчества, исследовательской и проектной деятельности.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в дополнение к гранту из регионального бюджета будет выделено 3 млн. рублей, а еще 2 млн. рублей составят внебюджетные средства.