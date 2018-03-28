«Учителем года» в Пензе стала Оксана Игнатьева из школы №18 Образование

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Оксана Игнатьева, преподающая музыку в школе №18, признана победителем городского этапа конкурса «Учитель года – 2018», итоги которого подведены на базе пензенской гимназии №13 в среду, 28 марта.

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Ей вручен диплом, памятный подарок и денежная премия в размере 50 тыс. рублей.

Второе место заняла учитель физики и астрономии школы №56 Елена Королева. Она получила вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.

Третье место поделили два педагога — учитель русского языка и литературы лицея №55 Наталья Преображенская и преподаватель основ безопасности жизнедеятельности школы №77 Денис Поколявин. Они заслужили вознаграждения в размере по 10 тыс. рублей.

Остальные участники — Ольга Конина из школы №43, Галия Гафарова из школы №28, Мария Кастерова из школы №67 и Анатолий Кирюхин из школы №69 — получили по 5 тыс. рублей.

С завершением конкурса учителей поздравили глава Пензы Валерий Савельев, мэр Виктор Кувайцев и председатель жюри, начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Как отметила обладатель титула конкурса «Учитель года – 2018» Оксана Игнатьева в беседе с журналистами, отличительной особенностью состоявшегося состязания педагогов стало отсутствие духа соперничества — они стали большой дружной семьей.

Говоря о своем предмете, учитель музыки пояснила, что считает его самым главным.

«Я считаю, что он должен быть в каждой школе. На мой взгляд, это лучший предмет, который заряжает детей энергией, дает им позитив», — сказала Оксана Игнатьева.