EN
02:43:00 Четверг, 29 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

«Учителем года» в Пензе стала Оксана Игнатьева из школы №18

19:03 | 28.03.2018 | Образование

Печать

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Оксана Игнатьева, преподающая музыку в школе №18, признана победителем городского этапа конкурса «Учитель года – 2018», итоги которого подведены на базе пензенской гимназии №13 в среду, 28 марта.

«Учителем года» в Пензе стала Оксана Игнатьева из школы №18

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ей вручен диплом, памятный подарок и денежная премия в размере 50 тыс. рублей.

Второе место заняла учитель физики и астрономии школы №56 Елена Королева. Она получила вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.

Третье место поделили два педагога — учитель русского языка и литературы лицея №55 Наталья Преображенская и преподаватель основ безопасности жизнедеятельности школы №77 Денис Поколявин. Они заслужили вознаграждения в размере по 10 тыс. рублей.

Остальные участники — Ольга Конина из школы №43, Галия Гафарова из школы №28, Мария Кастерова из школы №67 и Анатолий Кирюхин из школы №69 — получили по 5 тыс. рублей.

С завершением конкурса учителей поздравили глава Пензы Валерий Савельев, мэр Виктор Кувайцев и председатель жюри, начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Как отметила обладатель титула конкурса «Учитель года – 2018» Оксана Игнатьева в беседе с журналистами, отличительной особенностью состоявшегося состязания педагогов стало отсутствие духа соперничества — они стали большой дружной семьей.

Говоря о своем предмете, учитель музыки пояснила, что считает его самым главным.

«Я считаю, что он должен быть в каждой школе. На мой взгляд, это лучший предмет, который заряжает детей энергией, дает им позитив», — сказала Оксана Игнатьева.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе пенсионеры стали участниками акции «60 + здоровье» Более 10 лет в колонии проведет житель Земетчино за смерть приятеля
В Пензе отчисленная студентка вернет полученные стипендии и заплатит штраф Увеличение сумм за тепло в квитанциях за февраль в Пензе связано с погодой
Задолженность «Пензалифта» по налогам и сборам уменьшилась до 16 млн. рублей Иностранец подозревается в сбыте героина в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама