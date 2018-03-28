Пензенский социально-педагогический колледж пригласил выпускников на 95-летие Образование

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Администрация пензенского социально-педагогического колледжа пригласила выпускников и педагогов на торжественное мероприятие в честь 95-летия учреждения, которое состоится в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина на проспекте Победы в предстоящую пятницу, 30 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что официальная часть начнется в 14.00, однако гости могут прийти заранее. В этом случае им будет предложено оставить пожелания коллективу в специальной книге.

Ожидается, что во время торжества будет продемонстрирован фильм о социально-педагогическом колледже и прозвучат воспоминания о разных этапах его развития.

Особое внимание намечено уделить достижениям учреждения, а также успехам его выпускников.

В 1923 году Пензенский практический институт народного образования был переименован в педагогический техникум.

Впоследствии название учреждения неоднократно менялось.

Оно действовало в статусе педагогического училища, педколледжа и профессионально-педагогического колледжа. В 2013 году вошло в состав пензенского многопрофильного колледжа. В 2016 году в результате реорганизации было выделено государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Пензенский социально-педагогический колледж».