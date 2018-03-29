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Подведены итоги школьной олимпиады «Демографический портрет России и Пензенской области»

15:53 | 29.03.2018 | Образование

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Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Четверо учеников 8–11 классов стали победителями региональной олимпиады «Демографический портрет России и Пензенской области», посвященной 210-летию со дня рождения путешественника Лаврентия Загоскина.

Подведены итоги школьной олимпиады «Демографический портрет России и Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В конкурсе, который состоялся 28 марта на базе школы №59, приняли участие 80 школьников из Пензы, Кузнецка, Заречного, Городищенского, Лунинского, Бессоновского, Сосновоборского, Наровчатского, Каменского и Пензенского районов.

Им было предложено ответить на вопросы по географии и краеведению. Они касались демографических проблем, национального состава России, размещения и миграции населения. Часть заданий была посвящена событиям, связанным с пензенским путешественником Лаврентием Загоскиным.

В результате жюри присудило первые места Анне Пысенковой из села Большой Вьяс Лунинского района, Анастасии Тельяновой из лицея №29 Пензы, Юлии Тактаровой из школы №59 и Полине Сладовской из классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского. Кроме того, были определены призеры олимпиады.

Вручение дипломов состоится в «Музее русских экспедиций» 6 апреля в 15.00, сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества.
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