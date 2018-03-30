Во всех школах Пензы со 2 по 4 апреля отменили занятия из-за гриппа Образование

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Занятия в школах Пензы, где до 1 апреля идут весенние каникулы, будут отменены для всех классов со 2 по 4 апреля включительно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев.

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Он пояснил, что соответствующее решение принято после письма регионального управления Роспотребнадзора на основании постановления главы администрации Пензы Виктора Кувайцева и приказа управления образования города.

«Каникулы в течение учебного года могут быть не более 30 дней, [...] поэтому их продлить мы не можем. Мы приостанавливаем учебный процесс в связи с карантинными мероприятиями по гриппу и ОРВИ», — сказал собеседник агентства.

Юрий Голодяев добавил, что педагоги в эти дни продолжать работать.