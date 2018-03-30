EN
14:14:52 Пятница, 30 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Во всех школах Пензы со 2 по 4 апреля отменили занятия из-за гриппа

13:35 | 30.03.2018 | Образование

Печать

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Занятия в школах Пензы, где до 1 апреля идут весенние каникулы, будут отменены для всех классов со 2 по 4 апреля включительно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев.

Во всех школах Пензы со 2 по 4 апреля отменили занятия из-за гриппа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что соответствующее решение принято после письма регионального управления Роспотребнадзора на основании постановления главы администрации Пензы Виктора Кувайцева и приказа управления образования города.

«Каникулы в течение учебного года могут быть не более 30 дней, [...] поэтому их продлить мы не можем. Мы приостанавливаем учебный процесс в связи с карантинными мероприятиями по гриппу и ОРВИ», — сказал собеседник агентства.

Юрий Голодяев добавил, что педагоги в эти дни продолжать работать.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Средства на обновление техники «Пензадормоста» в бюджете не заложены — вице-мэр Трем скверам Пензы присвоены официальные названия
В Пензе обновленный стадион «Зенит» введут в эксплуатацию в конце апреля В пензенском парке «Олимпийский» летом вновь появится детская площадка
Нарушение прав инвалидов является системной проблемой в Пензенской области — Елена Рогова Полигон для размещения отходов вблизи Чемодановки заполнен на 80%
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама