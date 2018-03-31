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Пенза примет всеармейский этап международной олимпиады курсантов

16:02 | 31.03.2018 | Образование

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Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Всеармейский этап международной олимпиады курсантов вузов Минобороны России пройдет в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева со 2 по 6 апреля.

Пенза примет всеармейский этап международной олимпиады курсантов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба учреждения, за звание сильнейшей будут бороться более 40 команд военных вузов и кафедр, а также представители научных рот со всей страны.

Победители будут определены как в личных, так и командных первенствах.

Помимо этого, в один из дней состоится методический семинар «Актуальные вопросы проблемы подготовки команд к международным олимпиадам курсантов по математике в условиях перехода на федеральные государственные стандарты высшего образования нового поколения».

Пензенский филиал Военной академии МТО получил право проведения всеармейского этапа международной олимпиады в 2017 году, заняв первое место, а команда-победитель представит Россию на международном этапе, который пройдет в этих же числах на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Минобороны Казахстана.
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