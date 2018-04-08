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В Пензу вернулись курсанты, победившие в международной олимпиаде по математике

11:02 | 08.04.2018 | Образование

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Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. Торжественная встреча курсантов Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, которые выиграли международную олимпиаду по математике в Казахстане, состоялась на станции Пенза-I утром в воскресенье, 8 апреля.

В Пензу вернулись курсанты, победившие в международной олимпиаде по математике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На перроне для них сыграл оркестр. Среди собравшихся были руководители филиала училища, представители Центрального военного округа и правительства региона, общественные деятели и жители города.

Олимпиада проходила в военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в Алматы. В ней приняли участие лучшие представители вузов оборонных ведомств стран СНГ — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

В трех этапах состязаний участникам предстояло решить задачи по линейной алгебре, аналитической геометрии, математическому анализу, теории вероятности, статистике, интегральному и дифференциальному исчислению функции одной переменной.

Победители получили в сумме 444 балла, установив двукратное преимущество над ближайшими соперниками.

Второе и третье места заняли представители Казахстана и Узбекистана, набравшие 209 и 166 баллов соответственно, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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