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Школьница из Лунинского района стала призером всероссийского конкурса «Отечество»

17:37 | 09.04.2018 | Образование

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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Ученица 11 класса средней школы села Родники Лунинского района Пензенской области Елена Денисова заняла второе место в финале всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» в секции «Школьные музеи. История детского движения. История образования».

Школьница из Лунинского района стала призером всероссийского конкурса «Отечество»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В своем исследовании она проанализировала фронтовые письма своих земляков, определив их ценность как свидетельства военных лет, которое позволило полнее воссоздать картину исторических событий», — прокомментировали в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

В ведомстве добавили, что участники финала, проходившего в Москве, совершили обзорную экскурсию по столицей, приняли участие во встречах с музейными работниками и известными краеведами, а также посетили мастер-классы.
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