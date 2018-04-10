Сбербанк провел в Пензе урок финансовой грамотности для студентов Образование

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Более 20 студентов колледжей в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности приняли участие в первом уроке, состоявшемся в Пензенском отделении Сбербанка во вторник, 10 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Встречу открыла управляющий отделением Марина Дементьева. Она выразила уверенность в том, что молодые люди уже пользуются различными финансовыми услугами, поэтому важно понимать, какие у них есть возможности.

«Я очень хотела бы, чтобы сегодняшнее мероприятие и информация, которую вы получите, были для вас очень полезны, чтобы вы не просто посидели и послушали, а действительно узнали что-то ценное», — сказала управляющий Пензенским отделением Сбербанка.

Марина Дементьева обратила внимание на то, что технологии не стоят на месте — банковская карта, которая раньше казалась опасным финансовым инструментом, прочно вошла в повседневную жизнь, а вскоре учреждение выпустит и онлайн-карту.

В продолжение урока она поинтересовалась, какими услугами банка ранее пользовались студенты. Многие ответили, что у них есть карта, а некоторые с помощью Сбербанка платили за коммунальные услуги.

Следующий блок урока был посвящен теме финансового планирования. Старший менеджер по обучению Пензенского отделения Сбербанка Ксения Сорокина на конкретных примерах пояснила, как оно работает, из каких этапов состоит и какие риски необходимо учитывать.

Затем была организована игра. Участникам требовалось, используя различные инструменты, например, банковский депозит, акции, облигации и страхование, за три года «накопить» на одну из шести целей — от 300 тыс. подписчиков в соцсети до кругосветного путешествия.

Подводя ее итог вместе со студентами, старший менеджер по обучению Пензенского отделения Сбербанка Инна Хмыренкова сделала вывод, что самым надежным и выгодным инструментом в конкретной ситуации оказались облигации, а самыми рискованными — не приносящие доход наличные, которые могут украсть злоумышленники, и акции, поскольку возможны серьезные колебания их стоимости.

После окончания урока студент пензенского колледжа транспортных технологий Алексей Лебедев сообщил, что получил много полезной информации. Он признался, что задумался о страховании жизни и здоровья на случай непредвиденных ситуаций.

«Мне больше всего понравились финансовые цели. Мы смогли на примере посмотреть, как это работает», — пояснил он.

В свою очередь студентка пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Анна Барышникова отметила, что занятие помогло ей научиться считать сбережения.

«Теперь я знаю, что деньги под подушкой хранить нельзя. [...] Буду ходить в банк — можно положить деньги на карту. Оказывается, ее тоже можно застраховать», — сказала она.

В завершение встречи все участники урока финансовой грамотности получили от Сбербанка сувениры на память.

Неделя финансовой грамотности продлится до 22 апреля включительно. В Пензе за этот период отделением Сбербанка будут организованы еще четыре урока — для учеников гимназии №4 «Ступени», губернского лицея, студентов областного медицинского колледжа и учащихся частной бизнес-школы.

Проект Минфина РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» реализуется с 2011 года.

Его главная цель — повышение знаний населения в этой сфере, содействие формированию у россиян разумного финансового поведения, ответственного отношения к сбережениям, навыков управления личным и семейным бюджетом.

Целевой аудиторией являются взрослые со средним и низким уровнем дохода, то есть потенциальные потребители финансовых услуг, а также школьники и студенты.

В 2017 году в неделе финансовой грамотности приняли участие свыше 1,2 млн. детей и подростков по всей стране. В ее рамках состоялось более 30 тыс. мероприятий.