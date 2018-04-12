Одной из площадок «Тотального диктанта» в Пензе станет учебный центр «Почты России» Образование

Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Учебный центр «Почты России», расположенный в Пензе на улице Терновского, 133, станет одной из площадок проведения международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» в субботу, 14 апреля.

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Как сообщает пресс-служба управления Федеральной почтовой связи региона, текст озвучит актер драматического театра имени А.В. Луначарского Павел Тачков.

Таким образом, в Пензе будет организовано четыре площадки.

Помимо учебного центра «Почты России», написать диктант можно будет на базе историко-филологического факультета педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ, областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала А.В. Хрулева.