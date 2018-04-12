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«Парта Героя» появилась в родной школе космонавта Александра Самокутяева

17:31 | 12.04.2018 | Образование

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Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Именная табличка появилась в одном из классов школы №56 города Пензы на парте, за которой сидел будущий космонавт Александр Самокутяев.

«Парта Героя» появилась в родной школе космонавта Александра Самокутяева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она размещена в рамках акции «Парта Героя», старт которой дан в День космонавтики, 12 апреля.

Как сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия», по инициативе которой реализуется данный проект, сам космонавт на церемонии не присутствовал, однако с учащимися пообщалась его мама — Мария Самокутяева, которая работает заместителем директора этой школы.

Она рассказала о том, как учился ее сын и как он пришел в профессию.

«Саша с детства мечтал стать летчиком. [...] После того, как он побывал в Звездном городке на экскурсии во время учебы в черниговском военно-авиационном училище, у него зародилась мечта стать космонавтом», — отметила Мария Самокутяева.

Право сидеть за «Партой Героя» получили ученики восьмого класса — близнецы Александр и Игорь Шмелевы. Они принимают активное участие в жизни класса и школы, являются победителями и призерами олимпиад по истории, праву и обществознанию, занимаются спортом и музыкой.

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