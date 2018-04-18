Пензенские проекты в сфере образования представлены на международном салоне в Москве Образование

Москва, 18 апреля 2018. PenzaNews. Члены делегации Пензенской области представили перспективные проекты региона на V Московском международном салоне образования, который начал свою работу на ВДНХ в Москве в среду, 18 апреля.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Так, на стенде Института регионального развития посетители могут узнать о приоритетных направлениях образовательной политики Пензенской области. В их числе — культурное просвещение учащейся молодежи, профориентация, развитие партнерских отношений образовательных организаций с бизнесом, инженерно-техническое творчество и профессиональный рост педагогов.

Кроме того, в деловую программу мероприятия включены выступления пензенских спикеров, которые поделятся своим опытом с коллегами из разных уголков страны.

Делегацию Пензенской области возглавила первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Также в ее состав вошли ректор Института регионального развития Ольга Федосеева, первый проректор Елена Прохорова, руководители центров ИРР Николай Полосин, Елена Фирсова, Дмитрий Кондратов и Наталья Тюина, руководители школ Пензы, Никольского и Кузнецкого районов.

Мероприятие завершит свою работу в субботу, 21 апреля.